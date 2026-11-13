सुनील शेट्टी ने 'आवारा पागल दीवाना 2' के सीक्वल का किया ऐलान

पहली फिल्म 2002 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो अपने जबरदस्त कॉमेडी और एक्शन से भरपूर कलाकारों की वजह से काफी पसंद की गई थी।

इसमें परेश रावल और आफताब शिवदासानी जैसे कलाकार भी शामिल थे। हालांकि, अभी तक 'भाग 2' के लिए पूरी स्टारकास्ट और निर्देशक का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन सुनील और अक्षय को एक साथ पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है।

'हेरा फेरी 3' जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी ठंडे बस्ते में होने की वजह से, यह सीक्वल बॉलीवुड कॉमेडी के दीवानों के लिए सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले कमबैक में से एक बन गया है।