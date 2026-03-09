सुनिधि चौहान स्टेज पर हुईं भावुक

सुनिधि चौहान लखनऊ कॉन्सर्ट में अचानक क्यों हो गईं भावुक? देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 06:17 pm Mar 09, 202606:17 pm

क्या है खबर?

मशहूर पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान अपने लखनऊ कॉन्सर्ट को लेकर अचानक चर्चा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्टेज पर प्रस्तुति देते हुए वह अचानक भावुक हो गईं। उन्होंने वहां मौजूद प्रशंसकों से माफी मांगी। इसके बाद उन्हें भावुक होने के पीछे की वजह बताई। हालांकि, सुनिधि की बात सुनकर वहां मौजूद लोग उनसे नाराज नहीं हुए। वीडियो में लोगों को तेज आवाज के साथ गायिका का हौंसला बढ़ाते सुना गया।