सुमोना चक्रवर्ती ने करवाई एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी

सुमोना चक्रवर्ती की हुई एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी, पिछले 2 महीने से दर्द में थीं अभिनेत्री

लेखन नेहा शर्मा 02:39 pm Jul 05, 202602:39 pm

क्या है खबर?

'द कपिल शर्मा शो' से मशहूर हुईं कॉमेडियन और अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती के फैंस के लिए एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। सुमोना ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि वो लंबे समय से 'एंडोमेट्रियोसिस' नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके लिए हाल ही में उनकी सर्जरी की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने उनके लिए काफी दर्दभरे रहे और वो लगातार इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रही थीं।