नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने मांगा जवाब

सुकेश चंद्रशेखर की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से मांगा जवाब

लेखन नेहा शर्मा 04:03 pm Nov 28, 202604:03 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कोर्ट के मामले अभी चल रहे हैं और इसकी रिलीज पर आपत्तियां उठाई गई हैं। इसी को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है। भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने सुकेश की ओर से दी गई शिकायत पर गौर करने और 7 दिन में जवाब देने को कहा है।