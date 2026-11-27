सुकेश चंद्रशेखर ने डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को भेजा लीगल नोटिस

मुश्किल में पड़ी सुकेश चंद्रशेखर पर बनी डॉक्यूमेंट्री, रिलीज रोकने के लिए नोटिस जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:12 pm Nov 27, 202603:12 pm

क्या है खबर?

ठग सुकेश चंद्रशेखर पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' अपने ऐलान के बाद से कानूनी मुश्किल में फंस गई है। इसके निर्माताओं के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है और प्री-रिलीज स्क्रीनिंग की मांग की गई है। सुकेश के वकील ने आरोप लगाया कि डाॅक्यूमेंट्री निर्माता बिना उनका पहलू सुने एकतरफा कहानी पेश कर रहे हैं। यह नोटिस नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स इंक, इंडिया टुडे ग्रुप, डॉक्यूमेंट्री के निर्माता और निर्देशक को भेजा गया है।