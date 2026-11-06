नोरा फतेही को कोर्ट ने फिर भेजा समन

सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा फतेही की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने फिर जारी किया समन

लेखन नेहा शर्मा 09:55 am Nov 06, 202609:55 am

क्या है खबर?

महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री नोरा फतेही को नया समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें गवाह के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर जज ने उनके वकील को फटकार लगाई और नोरा के आचरण को संतोषजनक नहीं" बताया। इससे पहले समन व्हाट्सएप और ईमेल से भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने आने की पुष्टि नहीं की थी।