अपना पहला गाना रिलीज करने से ठीक पहले दुर्लभ कैंसर की चपेट में आईं 21 साल की गायिका सुएड एवेरी सैंडर्स

सूएड ने एक टिकटॉक वीडियो के जरिए अपनी बीमारी की खबर साझा की। इस वीडियो में वो खुद अपना गाना 'गो ब्रेवली' गा रही हैं, जिसे गाकर उन्हें खुद बहुत सुकून मिल रहा है।

अब सूएड ने एक नई इम्यूनोथेरेपी दवा से इलाज शुरू कर दिया है और इस साल के अंत तक उनकी सर्जरी भी होनी है। उन्हें उम्मीद है कि उनका ये संगीत मुश्किल हालात से जूझ रहे हर इंसान को हिम्मत देगा।

सूएड कहती हैं, "इस गाने ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया है और भगवान के दिए मकसद को समझने में मेरी मदद की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गाना आपको भी उतनी ही हिम्मत और प्रेरणा देगा।"