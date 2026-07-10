राजेश शर्मा की तबीयत पर रहस्य, 'फौजी' के निर्माताओं ने किया इंकार; AICWA ने मांगी जांच
मनोरंजन
फिल्म 'फौजी' को लेकर आजकल काफी ड्रामा चल रहा है। अभिनेत्री सुदीपा चटर्जी ने दावा किया कि अभिनेता राजेश शर्मा को सेट पर एक कीड़े के काटने से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी ये पोस्ट बाद में हटा दी गई।
फिल्म के निर्माता का कहना है कि ये सब गलत है और अब हर कोई सोच रहा है कि आखिर असल में हुआ क्या था।
AICWA ने की 'फौजी' सेट की सुरक्षा की जांच की मांग
फिल्म 'फौजी' की टीम का कहना है कि जब ये घटना हुई, तब राजेश हैदराबाद में थे ही नहीं। उनके असिस्टेंट ने भी इस बात की पुष्टि की है।
वहीं दूसरी ओर, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने राजेश की मेडिकल इमरजेंसी और सेट की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक जांच की मांग की है।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि राजेश को उचित इलाज मिले।