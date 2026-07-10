राजेश शर्मा की तबीयत पर रहस्य, 'फौजी' के निर्माताओं ने किया इंकार; AICWA ने मांगी जांच

AICWA ने की 'फौजी' सेट की सुरक्षा की जांच की मांग

फिल्म 'फौजी' की टीम का कहना है कि जब ये घटना हुई, तब राजेश हैदराबाद में थे ही नहीं। उनके असिस्टेंट ने भी इस बात की पुष्टि की है।

वहीं दूसरी ओर, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने राजेश की मेडिकल इमरजेंसी और सेट की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक जांच की मांग की है।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि राजेश को उचित इलाज मिले।