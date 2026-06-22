अनन्या पांडे के बचाव में आईं सुधा चंद्रन, कोरियोग्राफरों को लगाई फटकार

सुधा ने दी ये चेतावनी

सुधा ने 'फिल्मीबीट' से बातचीत में कहा, 'आधुनिकता के नाम पर, इसे कैरिकेचर मत बनाइए।'

उन्होंने सभी को याद दिलाया कि पारंपरिक कला रूपों के अपने कुछ नियम होते हैं और उनका एक खास भावनात्मक मूल्य भी होता है।

उन्होंने कोरियोग्राफर्स से यह भी अपील की कि वे शास्त्रीय नृत्य को सही ढंग से दिखाएं और ऐसे कलाकारों को मुश्किल में न डालें जिन्होंने इसकी ठीक से ट्रेनिंग न ली हो।