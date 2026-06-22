अनन्या पांडे के बचाव में आईं सुधा चंद्रन, कोरियोग्राफरों को लगाई फटकार
अनन्या पांडे के गाने 'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्यम के साथ फ्यूजन डांस को लेकर खूब आलोचना हुई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस डांस से शास्त्रीय शैली का अपमान हुआ है।
हालांकि, प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर सुधा चंद्रन अनन्या के बचाव में आगे आईं। उन्होंने कहा कि अनन्या ने तो सिर्फ कोरियोग्राफी का पालन किया था, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
सुधा ने दी ये चेतावनी
सुधा ने 'फिल्मीबीट' से बातचीत में कहा, 'आधुनिकता के नाम पर, इसे कैरिकेचर मत बनाइए।'
उन्होंने सभी को याद दिलाया कि पारंपरिक कला रूपों के अपने कुछ नियम होते हैं और उनका एक खास भावनात्मक मूल्य भी होता है।
उन्होंने कोरियोग्राफर्स से यह भी अपील की कि वे शास्त्रीय नृत्य को सही ढंग से दिखाएं और ऐसे कलाकारों को मुश्किल में न डालें जिन्होंने इसकी ठीक से ट्रेनिंग न ली हो।
'चांद मेरा दिल' को मिले-जुले रिव्यूज मिले
यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है, जिसमें अनन्या और लक्ष्य मुख्य भूमिकाओं में हैं।
भले ही फिल्म की कहानी एक प्रेम कहानी पर आधारित है, लेकिन इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं।