IFFI में 'पुष्पक विमान' ने जीता दिल, 'पाताल लोक' के बाद अब कॉमेडी की राह पर सुदीप शर्मा
'पाताल लोक' जैसी गंभीर और चर्चित सीरीज बनाने वाले फिल्मकार सुदीप शर्मा अब अपनी नई कॉमेडी सीरीज 'पुष्पक विमान' से दर्शकों को गुदगुदाने की तैयारी में हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में इस नेटफ्लिक्स सीरीज के दो एपिसोड दिखाए गए, जिसने दर्शकों का खूब दिल जीता। जयदीप अहलावत, वरुण सोबती और अभिषेक बनर्जी जैसे दमदार कलाकारों से सजी इस सीरीज के जरिए सुदीप गंभीर कहानियों से हटकर हल्के-फुल्के अंदाज में सामाजिक मुद्दे पेश करने जा रहे हैं।
कॉमेडी के तड़के के साथ दिखेगा थ्रिलर जैसा रोमांच
सुदीप शर्मा के मुताबिक, 'पुष्पक विमान' में इंसानी स्वभाव और जिंदगी की अलग-अलग परिस्थितियों को हास्य के जरिए दिखाया गया है। सीरीज में हंसी-मजाक के साथ ऐसे पल भी होंगे, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें थ्रिलर जैसा रोमांच भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी को कॉमेडी के अंदाज में पेश किया गया है, वहीं नेटफ्लिक्स इंडिया की तान्या बामी ने इसे शानदार लेखन वाली सीरीज बताया। उनके मुताबिक, इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि दर्शक इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहेंगे।