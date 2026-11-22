सुदीप शर्मा के मुताबिक, 'पुष्पक विमान' में इंसानी स्वभाव और जिंदगी की अलग-अलग परिस्थितियों को हास्य के जरिए दिखाया गया है। सीरीज में हंसी-मजाक के साथ ऐसे पल भी होंगे, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें थ्रिलर जैसा रोमांच भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी को कॉमेडी के अंदाज में पेश किया गया है, वहीं नेटफ्लिक्स इंडिया की तान्या बामी ने इसे शानदार लेखन वाली सीरीज बताया। उनके मुताबिक, इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि दर्शक इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहेंगे।