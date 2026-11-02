सुचित्रा पिल्लई ने एयरलाइन को लगाई फटकार

सुचित्रा पिल्लई ने 'इंडिगो' को लगाई फटकार, एयरलाइन पर क्यों भड़क गईं अभिनेत्री?

लेखन सयाली 04:55 pm Nov 02, 202604:55 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री और मॉडल सुचित्रा पिल्लई ने इंडिगो एयरलाइन को जमकर फटकार लगाई है। अभिनेत्री ने आरोप लगाए कि अपनी पसंद की सीट पहले से बुक करने के बावजूद, उनसे पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे बताया कि बाद में उन्हें पता चला कि उनकी रो में उनके बगल वाली सीट एयरलाइन के एक कर्मचारी को दे दी गई थी। अब सुचित्रा ने इस मामले पर एयरलाइन से सफाई देने के लिए कहा है।