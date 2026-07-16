सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने लगाया बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?
अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि ICICI लोम्बार्ड ने उनके अस्पताल के क्लेम को गलत तरीके से मना कर दिया है। उनका आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एसिडिटी और अल्सर को एक ही मान लिया।
कंपनी ने उनका क्लेम यह कहकर रद्द कर दिया कि उन्होंने पॉलिसी लेते समय अल्सर को पहले से मौजूद बीमारी के तौर पर नहीं बताया था, जबकि उन्हें ये अल्सर पॉलिसी लेने के बाद हुए थे।
सुचित्रा ने डॉक्टर के नोट की मांग को बताया धोखाधड़ी
सुचित्रा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि उनसे डॉक्टर का ऐसा नोट मांगा जा रहा है, जिसमें यह साबित हो कि पॉलिसी लेते समय उन्हें अल्सर नहीं थे।
उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें वाकई अल्सर नहीं थे और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने 'धोखाधड़ी' बताया। इसके बाद ICICI लोम्बार्ड ने और जानकारी मांगी है।
यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा कीं। कई लोगों ने यह भी याद दिलाया कि अपनी पॉलिसी के नियम अच्छे से समझना और पॉलिसी लेते समय पूरी अपनी पुरानी बीमारी बताना कितना जरूरी है।