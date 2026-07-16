सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने लगाया बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?

सुचित्रा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि उनसे डॉक्टर का ऐसा नोट मांगा जा रहा है, जिसमें यह साबित हो कि पॉलिसी लेते समय उन्हें अल्सर नहीं थे।

उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें वाकई अल्सर नहीं थे और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने 'धोखाधड़ी' बताया। इसके बाद ICICI लोम्बार्ड ने और जानकारी मांगी है।

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा कीं। कई लोगों ने यह भी याद दिलाया कि अपनी पॉलिसी के नियम अच्छे से समझना और पॉलिसी लेते समय पूरी अपनी पुरानी बीमारी बताना कितना जरूरी है।