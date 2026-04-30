हक-धुरंधर की सफलता के बाद भी क्यों नहीं बदले यामी गौतम-आदित्य धर? दिया ये जवाब मनोरंजन Apr 30, 2026

अभिनेत्री यामी गौतम और उनके पति, फिल्मकार आदित्य धर, इन दिनों अपनी शानदार पेशेवर सफलता को लेकर चर्चा में हैं। जहां यामी की फिल्म 'हक' में उनके अभिनय की जमकर सराहना हो रही है, वहीं आदित्य के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद इस जोड़ी का मानना है कि शोहरत ने उनके व्यक्तित्व को नहीं बदला है।

एक हालिया इंटरव्यू में यामी ने आदित्य की सादगी की तारीफ करते हुए उन्हें अत्यधिक विनम्र बताया। उन्होंने साझा किया, "मैं उन्हें सफलता और संघर्ष के अलग-अलग दौर से गुजरते देख रही हूं, लेकिन वे हर स्थिति में अप्रभावित रहते हैं। चाहे कामयाबी का शिखर हो या मुश्किल पल जब वे खुद को कमजोर महसूस करते हैं।हम कभी भी अपनी निराशा या खीझ दूसरों पर नहीं निकालते।"