अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 12:52 pm Feb 11, 202612:52 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर अब सूबेदार बनकर डिजिटल दुनिया में तहलका मचाते दिखेंगे। कुछ दिन पहले ही निर्माताओं द्वारा फिल्म का आधिकारिक ऐलान किया गया था और अब इसका धमाकेदार टीजर जारी कर दिया गया है। साथ में फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान भी किया गया है। एक्शन-थ्रिलर से भरपूर फिल्म 'सूबेदार' का निर्देशन सुरेश त्रिवेनी ने किया है, जबकि सह-निर्माता खुद अनिल हैं। फिल्म में राधिका मदान मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी।