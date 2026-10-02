AI का नया खेल, अब सितारे अपने क्लोन से करेंगे करोड़ों की कमाई

स्टूडियो ब्लो इसे सेलिब्रिटी मार्केटिंग का भविष्य मानता है। उनका मानना है कि इसमें किसी स्टार का चेहरा या आवाज एक डिजिटल संपत्ति बन जाएगी, जिसे ब्रांड्स लाइसेंस पर ले सकेंगे।

कंपनी के CEO और सह-संस्थापक मुखर्जी का मानना है कि ये AI क्लोन असल में ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि ये हर समय और हर जगह उपलब्ध रहेंगे।

इसके अलावा, स्टूडियो ब्लो का कहना है कि वे AI का इस्तेमाल फिल्म निर्माण में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, न कि उसे पूरी तरह से बदलने के लिए।