OTT पर फिर छाएंगे रियलिटी शोज, त्योहारों में मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
इस त्योहारों के सीजन में रियलिटी टीवी ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रखी है। जियो हॉटस्टार 'भोजपुरी बवाल' लॉन्च कर रहा है, जो पहला भोजपुरी सेलिब्रिटी रियलिटी शो है।
इसके साथ ही, 'इंडिया के टॉप 1 प्रतिशत' और 'सेकंड लव' जैसे बिल्कुल नए फॉर्मेट भी आ रहे हैं। 'बिग बॉस' भी सितंबर में 6 भाषाओं में लौटने वाला है।
वहीं सोनी ने 'द रोहित शर्मा शो' का ऐलान किया है और नेटफ्लिक्स व प्राइम वीडियो पर 'लॉक अप' और 'अलायंस' जैसे शोज दिखाए जा रहे हैं।
बिना किसी पटकथा के शोज परिवारों और युवाओं दोनों का दिल जीत रहे
बिना किसी पटकथा वाले शोज अब परिवारों और युवा दर्शकों, दोनों की पसंद बन गए हैं। ऑरमैक्स मीडिया के शैलेश कपूर बताते हैं कि रियलिटी कंटेंट टीवी और डिजिटल दोनों पर खूब चल रहा है।
वहीं WPP मीडिया के मुरलीधर त्यागराजन का मानना है कि अब इसमें आपसी जुड़ाव (कम्युनिटी वाइब्स) की भावना बढ़ती दिख रही है।
'बिग बॉस' जैसे शोज ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले साल ही इसे सोशल मीडिया पर 1.7 अरब से ज्यादा एंगेजमेंट मिले थे।
ब्रांड्स रियलिटी टीवी के साथ अपने विज्ञापनों को जोड़ रहे
ये प्लेटफॉर्म रियलिटी टीवी का इस्तेमाल ब्रांड्स को दर्शकों से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए वे कहानियों को इंटीग्रेट करके (इंटीग्रेटेड स्टोरीज), सांस्कृतिक पलों और यहां तक कि ई-कॉमर्स टाई-अप्स का सहारा ले रहे हैं।
इनका मकसद दर्शकों को जोड़े रखना और विज्ञापनदाताओं को उनके बीच अपनी पहचान बनाने के नए-नए मौके देना है।