OTT पर फिर छाएंगे रियलिटी शोज, त्योहारों में मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

इस त्योहारों के सीजन में रियलिटी टीवी ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रखी है। जियो हॉटस्टार 'भोजपुरी बवाल' लॉन्च कर रहा है, जो पहला भोजपुरी सेलिब्रिटी रियलिटी शो है।

इसके साथ ही, 'इंडिया के टॉप 1 प्रतिशत' और 'सेकंड लव' जैसे बिल्कुल नए फॉर्मेट भी आ रहे हैं। 'बिग बॉस' भी सितंबर में 6 भाषाओं में लौटने वाला है।

वहीं सोनी ने 'द रोहित शर्मा शो' का ऐलान किया है और नेटफ्लिक्स व प्राइम वीडियो पर 'लॉक अप' और 'अलायंस' जैसे शोज दिखाए जा रहे हैं।