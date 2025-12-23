'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' पहले से ज्यादा होगा खौफनाक, टीजर के साथ आया ये अपडेट

अवधि

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' के आखिरी 4 एपिसोड की अवधि

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 1' के पहले 4 एपिसोड 26 नवंबर को आए थे। 'वॉल्यूम 2' के अगले 3 एपिसोड की अवधि दर्शकों की उम्मीदों से हटकर होगी, क्योंकि क्लाइमैक्स और ज्यादा खौफनाक होगा। 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' के 5वें एपिसाेड की अवधि 1 घंटा 8 मिनट होगी। 6वें एपिसोड की अवधि 1 घंटा 15 मिनट, 7वें एपिसोड की अवधि 1 घंटा और 6 मिनट लंबी होगी। आखिरी अध्याय यानी, 8वें एपिसोड की अवधि 2 घंटे 8 मिनट होगी।