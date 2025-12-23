LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' पहले से ज्यादा होगा खौफनाक, टीजर के साथ आया ये अपडेट
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' पहले से ज्यादा होगा खौफनाक, टीजर के साथ आया ये अपडेट
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' पर आया अपडेट

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' पहले से ज्यादा होगा खौफनाक, टीजर के साथ आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
Dec 23, 2025
12:03 pm
क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 काे लोगों से खूब प्यार मिला। अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' की बारी है, जो पहले से ज्यादा खौफनाक, रोमांचक और एक्शन से भरपूर होने का वादा करता है। निर्माताओं ने टीजर जारी कर दिया है जिसमें आगे की कहानी, किरदार और अन्य पहलुओं की झलक दिखाई गई है। यही नहीं, डफर ब्रदर्स ने आगामी सभी एपिसोड की अवधि का खुलासा भी किया है।

अवधि

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' के आखिरी 4 एपिसोड की अवधि

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 1' के पहले 4 एपिसोड 26 नवंबर को आए थे। 'वॉल्यूम 2' के अगले 3 एपिसोड की अवधि दर्शकों की उम्मीदों से हटकर होगी, क्योंकि क्लाइमैक्स और ज्यादा खौफनाक होगा। 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' के 5वें एपिसाेड की अवधि 1 घंटा 8 मिनट होगी। 6वें एपिसोड की अवधि 1 घंटा 15 मिनट, 7वें एपिसोड की अवधि 1 घंटा और 6 मिनट लंबी होगी। आखिरी अध्याय यानी, 8वें एपिसोड की अवधि 2 घंटे 8 मिनट होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

Advertisement

रिलीज

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' क्रिसमस पर होगी रिलीज

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5- वॉल्यूम 2' के एपिसाेड को क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जा रहा है। हालांकि भारत में चारों एपिसोड 26 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिए जाएंगे। आखिरी अध्याय यानी, 8वें एपिसोड को 1 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा। यह एक निर्णायक मुकाबला होने वाला है जिसका इंतजार हर किसी को है। डफर ब्रदर्स निर्मित इस सीरीज में, डेविड हार्बर, फिन वोल्फहार्ड, कैलेब मैकलॉघलिन, नतालिया डायर और चार्ली हीटन जैसे सितारे हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर

Advertisement