स्टोरी टीवी ने पलटा खेल, अब मोबाइल पर रोज देखें वर्टिकल 'माइक्रोड्रामा' मनोरंजन May 22, 2026

स्टोरी टीवी ने अभी 'स्टोरी टीवी डेलीज' नाम का एक नया छोटे ड्रामा का फॉर्मेट शुरू किया है। यह एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें रोजाना एपिसोड्स आते हैं और इन्हें खास तौर पर मोबाइल पर सीधा (वर्टिकल) देखने के लिए बनाया गया है।

इसे भारत के उन बड़े स्मार्टफोन यूजर्स और दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अब टीवी से मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। इस नए फॉर्मेट में छोटे-छोटे ड्रामों को ऐसी रोजाना चलने वाली कहानियों में बदल दिया गया है, जिन्हें दर्शक हर दिन देख सकते हैं।

स्टोरी टीवी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) जी.एस.एन आदित्य ने इस बारे में बताया, ''स्टोरी टीवी डेलीज' माइक्रोड्रामा को लेकर हमारी सोच का एक नया और हिम्मत भरा कदम है। हम 90 मिनट के शो को रोजाना के मनोरंजन वाले फॉर्मेट में बदल रहे हैं, जिसमें देखने वालों के लिए बेशुमार संभावनाएं और कई एपिसोड्स होंगे।'