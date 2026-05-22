स्टोरी टीवी ने पलटा खेल, अब मोबाइल पर रोज देखें वर्टिकल 'माइक्रोड्रामा'
स्टोरी टीवी ने अभी 'स्टोरी टीवी डेलीज' नाम का एक नया छोटे ड्रामा का फॉर्मेट शुरू किया है। यह एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें रोजाना एपिसोड्स आते हैं और इन्हें खास तौर पर मोबाइल पर सीधा (वर्टिकल) देखने के लिए बनाया गया है।
इसे भारत के उन बड़े स्मार्टफोन यूजर्स और दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अब टीवी से मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। इस नए फॉर्मेट में छोटे-छोटे ड्रामों को ऐसी रोजाना चलने वाली कहानियों में बदल दिया गया है, जिन्हें दर्शक हर दिन देख सकते हैं।
स्टोरी टीवी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) जी.एस.एन आदित्य ने इस बारे में बताया, ''स्टोरी टीवी डेलीज' माइक्रोड्रामा को लेकर हमारी सोच का एक नया और हिम्मत भरा कदम है। हम 90 मिनट के शो को रोजाना के मनोरंजन वाले फॉर्मेट में बदल रहे हैं, जिसमें देखने वालों के लिए बेशुमार संभावनाएं और कई एपिसोड्स होंगे।'
स्टोरी टीवी डेलीज में आएंगे कैसे शो?
स्टोरी टीवी डेलीज, पौराणिक कथाओं, कल्पना और रहस्य जैसे विषयों पर आधारित शो ला रहा है। ये उन दर्शकों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं, जो कुछ नया देखना चाहते हैं। इसके शुरुआती लाइनअप में 'जिन्न की दुल्हन', 'मैजिक पेन वाला हीरो' और 'मस्त मौला जिंदगी' जैसे शो हैं।
सभी एपिसोड स्टोरी टीवी ऐप के एक खास सेक्शन में उपलब्ध होंगे, ताकि दर्शक जब चाहें उन्हें आसानी से देख सकें। इसके लिए उन्हें अगली कहानी खोजने के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।