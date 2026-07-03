स्टीवन स्पीलबर्ग यूट्यूब हॉरर सीरीज को सिनेमाघरों में लेकर आ रहे हैं, बड़े पर्दे पर हिलाएगी दिमाग
स्टीवन स्पीलबर्ग वायरल यूट्यूब सीरीज 'द मंडेला कैटलॉग' को एक बड़ी फिल्म का रूप दे रहे हैं। इसके लिए वे यूनाइटेड आर्टिस्ट्स और अमेजन MGM स्टूडियोज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट में 'द मंडेला कैटलॉग' के क्रिएटर एलेक्स किस्टर निर्देशन करेंगे, जबकि टायलर क्लाइस्टन कहानी लिखेंगे, जो लोग डरावनी इंटरनेट कहानियों के फैन हैं और उन्हें हॉलीवुड में बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर वाकई दिलचस्प है।
फिल्म 'ऑल्टरनेट' इस चीज की करेगी पड़ताल
यह कहानी एक काल्पनिक विस्कॉन्सिन काउंटी में सेट है, जहां 'ऑल्टरनेट' नाम के डरावने और रूप बदलने वाले जीव लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं और उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लेने के लिए उकसाते हैं।
फिल्म इस डरावने विचार को और गहराई से सामने लाएगी और यह भी समझाएगी कि क्यों यह सीरीज ऑनलाइन इतनी लोकप्रिय हुई थी।
हॉलीवुड से कुछ और खबरें भी हैं, वनेसा वास्केज 'द गनफाइटर' में एक नकाबपोश योद्धा के रूप में नजर आएंगी, जबकि डारियो अर्जेंटो अपनी अब तक की सबसे हिंसक फिल्म का टीजर लेकर आए हैं। उधर, ह्यू जैकमेन ने साफ किया है कि वे वूल्वरिन के किरदार को नहीं छोड़ेंगे।