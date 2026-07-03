स्टीवन स्पीलबर्ग यूट्यूब हॉरर सीरीज को सिनेमाघरों में लेकर आ रहे हैं, बड़े पर्दे पर हिलाएगी दिमाग

फिल्म 'ऑल्टरनेट' इस चीज की करेगी पड़ताल

यह कहानी एक काल्पनिक विस्कॉन्सिन काउंटी में सेट है, जहां 'ऑल्टरनेट' नाम के डरावने और रूप बदलने वाले जीव लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं और उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लेने के लिए उकसाते हैं।

फिल्म इस डरावने विचार को और गहराई से सामने लाएगी और यह भी समझाएगी कि क्यों यह सीरीज ऑनलाइन इतनी लोकप्रिय हुई थी।

हॉलीवुड से कुछ और खबरें भी हैं, वनेसा वास्केज 'द गनफाइटर' में एक नकाबपोश योद्धा के रूप में नजर आएंगी, जबकि डारियो अर्जेंटो अपनी अब तक की सबसे हिंसक फिल्म का टीजर लेकर आए हैं। उधर, ह्यू जैकमेन ने साफ किया है कि वे वूल्वरिन के किरदार को नहीं छोड़ेंगे।