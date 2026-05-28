मनोरंजन May 28, 2026

स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं मानते कि AI को रचनात्मक कामों में इंसानों की जगह लेनी चाहिए। मिशेल ओबामा और क्रेग रॉबिन्सन के साथ IMO पॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी।

स्टीवन ने कहा कि AI का उपयोग जगह ढूंढने या चिकित्सा समस्याओं का हल निकालने में तो किया जा सकता है, लेकिन जब बात डायलॉग लिखने या कोई कला बनाने की आती है, तो वे चाहते हैं कि इंसान ही इन कामों को संभाले।

उन्होंने साफ कहा, 'मुझे यह मत बताइए कि इस कैरेक्टर के लिए डायलॉग कैसे लिखने हैं। मुझे यह मत बताइए कि कैमरा कहां रखना है। मुझे यह भी मत बताइए कि सेट कैसा दिखना चाहिए। AI को एक औजार की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी रचनात्मक चीज पर AI को आखिरी फैसला न बनने दें। ऐसा तभी हो, जब AI सिर्फ एक निर्देशक डिजाइनर के टूलबॉक्स में एक छोटा सा औजार मात्र हो। मैं यहीं पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींचता हूं।'