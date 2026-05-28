स्टीवन स्पीलबर्ग और एमिली ब्लंट खोलेंगे एलियन का सबसे बड़ा राज, जानें कब रिलीज होगी 'डिस्क्लोजर डे'

'डिस्क्लोजर डे' का ट्रेलर हुआ रिलीज

फिल्म का पहला टीजर दिसंबर, 2025 में सामने आया था, जबकि दूसरा ट्रेलर फरवरी, 2026 में सुपर बाउल LX के दौरान दिखाया गया।

इन ट्रेलर्स में 'कल जैसा कोई दूसरा दिन नहीं होगा' यह डायलॉग काफी ध्यान खींच रहा है। स्पीलबर्ग ने इस फिल्म के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों के साथ फिर से काम किया है।

डेविड कोएप ने इसकी कहानी लिखी है, जानुश कामिंस्की ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है और जॉन विलियम्स ने संगीत दिया है। इस टीम ने मिलकर एलियन फिल्मों के रोमांचक माहौल को एक बार फिर बड़े पर्दे पर उतारने का काम किया है।