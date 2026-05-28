स्टीवन स्पीलबर्ग और एमिली ब्लंट खोलेंगे एलियन का सबसे बड़ा राज, जानें कब रिलीज होगी 'डिस्क्लोजर डे'
मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी नई एलियन थ्रिलर फिल्म 'डिस्क्लोजर डे' के साथ वापस आ गए हैं। यह फिल्म 12 जून, 2026 को रिलीज होने वाली है।
फिल्म में एमिली ब्लंट एक कंसास सिटी की मौसम वैज्ञानिक के रोल में हैं, जो एक लाइव प्रसारण के दौरान कुछ ऐसा देख लेती हैं, जिससे एलियंस से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है और पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है।
जोश ओकोनोर, कॉलिन फर्थ और कोलमैन डोमिंगो जैसे कलाकार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे।
'डिस्क्लोजर डे' का ट्रेलर हुआ रिलीज
फिल्म का पहला टीजर दिसंबर, 2025 में सामने आया था, जबकि दूसरा ट्रेलर फरवरी, 2026 में सुपर बाउल LX के दौरान दिखाया गया।
इन ट्रेलर्स में 'कल जैसा कोई दूसरा दिन नहीं होगा' यह डायलॉग काफी ध्यान खींच रहा है। स्पीलबर्ग ने इस फिल्म के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों के साथ फिर से काम किया है।
डेविड कोएप ने इसकी कहानी लिखी है, जानुश कामिंस्की ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है और जॉन विलियम्स ने संगीत दिया है। इस टीम ने मिलकर एलियन फिल्मों के रोमांचक माहौल को एक बार फिर बड़े पर्दे पर उतारने का काम किया है।