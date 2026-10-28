स्टीवन सोडरबर्ग 'द बैटमैन पार्ट 2' में होंगे शामिल, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
बैटमैन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। स्टीवन सोडरबर्ग 'द बैटमैन पार्ट 2' को निर्देशित करने में मदद करेंगे।
दरअसल, फिल्म के निर्देशक मैट रीव्स ने कुछ पारिवारिक कारणों से इस प्रोजेक्ट से छुट्टी ली है। बैटमैन का किरदार निभा रहे रॉबर्ट पैटिनसन ने सॉडरबर्ग की इस मदद को 'निस्वार्थ' बताया है।
उन्होंने यह भी कहा कि सॉडरबर्ग की वजह से फिल्म का काम आखिरी स्टेज पर भी बिना रुकावट के चल रहा है।
'द बैटमैन पार्ट 2' की रिलीज 2028 तक टली
इस फिल्म की रिलीज एक बार फिर से टल गई है। पहले इसे 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होना था, फिर 1 अक्टूबर 2027 तय की गई तारीख और अब यह फरवरी 2028 में आएगी।
हालांकि, फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है। रॉबर्ट के अलावा, फिल्म में स्कारलेट जॉनसन, कॉलिन फैरेल और सेबेस्टियन स्टेन भी अहम किरदारों में दिखेंगे।
वार्नर ब्रदर्स और डीसी स्टूडियोज ने सॉडरबर्ग के जुड़ने की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि रीव्स वापसी के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।