स्टीवन सोडरबर्ग 'द बैटमैन पार्ट 2' में होंगे शामिल, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

इस फिल्म की रिलीज एक बार फिर से टल गई है। पहले इसे 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होना था, फिर 1 अक्टूबर 2027 तय की गई तारीख और अब यह फरवरी 2028 में आएगी।

हालांकि, फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है। रॉबर्ट के अलावा, फिल्म में स्कारलेट जॉनसन, कॉलिन फैरेल और सेबेस्टियन स्टेन भी अहम किरदारों में दिखेंगे।

वार्नर ब्रदर्स और डीसी स्टूडियोज ने सॉडरबर्ग के जुड़ने की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि रीव्स वापसी के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।