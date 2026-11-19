इस फिल्म की कहानी ऋषि (जिसे सिद्धार्थ निभा रहे हैं) नाम के एक सिविल इंजीनियर की है। वह अपने पुश्तैनी गांव देवांचल जाता है, जहां उसे कुछ रहस्यमयी बातें पता चलती हैं।

अपनी पत्नी ममता (तमन्ना) के साथ, वह पुरानी कहानियों और अलौकिक रहस्यों में फंसता चला जाता है। फिल्म में अनुप सोनी और श्वेता तिवारी भी नजर आएंगे।

फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है और संगीत तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, सैम CS, यश नार्वेकर और राही ने तैयार किया है।

इसलिए, फिल्म में आपको फैंटेसी के साथ-साथ शानदार गाने भी सुनने को मिलेंगे।