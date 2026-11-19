जानिए OTT पर कब और कहां देख सकते हैं सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म 'द वन'?
लेखन अंशिका शुक्ला
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 20 नवंबर, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।
इस फिल्म के आने की जानकारी इसके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी गई है।
क्या है फिल्म 'द वन' की कहानी?
इस फिल्म की कहानी ऋषि (जिसे सिद्धार्थ निभा रहे हैं) नाम के एक सिविल इंजीनियर की है। वह अपने पुश्तैनी गांव देवांचल जाता है, जहां उसे कुछ रहस्यमयी बातें पता चलती हैं।
अपनी पत्नी ममता (तमन्ना) के साथ, वह पुरानी कहानियों और अलौकिक रहस्यों में फंसता चला जाता है। फिल्म में अनुप सोनी और श्वेता तिवारी भी नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है और संगीत तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, सैम CS, यश नार्वेकर और राही ने तैयार किया है।
इसलिए, फिल्म में आपको फैंटेसी के साथ-साथ शानदार गाने भी सुनने को मिलेंगे।