इस साल इन स्टार किड्स ने शुरू किया करियर, 2 चमके और 4 ने लगाया चूना

साल 2025 में बॉलीवुड ने कई स्टार किड्स का स्वागत किया, जिनसे इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें थीं। किसी ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया तो कुछ बड़े नाम, भारी बजट और जबरदस्त प्रमोशन के बावजूद निर्माताओं को चूना लगा गए। साल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में नजर डालते हैं उन स्टार किड्स पर, जिन्होंने इस साल चकाचौंध की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की और और जिनका डेब्यू सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।

#2 आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए निर्देशन जगत में अपनी दमदार शुरुआत की। उनकी इस सीरीज ने आते ही नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया था। इसका निर्देशन करने के साथ-साथ आर्यन ने इसकी शानदार कहानी भी लिखी। IMDb की इस साल की सबसे लोक्रिय सीरीज की सूची में ये पहले पायदान पर रही। लक्ष्य लालवानी, रजत बेदी और बॉबी देओल जैसे कई कलाकारों ने इस सीरीज में अहम भूमिका निभाई थी।

#3 अहान पांडे चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म 'सैयारा' के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। बिना किसी शोर-शराबे के बॉलीवुड में आए अहान ने आते ही सबका दिल जीत लिया। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' में अहान के साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं। अहान की एक्टिंग से लेकर फिल्म की कहानी तक दर्शकों को बड़ी पसंद आई। फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

#4 और #5 राशा थडानी और अमन देवगन बॉलीवुड में इस साल कई स्टार किड्स ने एंट्री ली और इसी कड़ी में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने अपनी पहली फिल्म 'आजाद' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन अभिनय के मोर्चे पर दोनों ही कलाकार फेल हो गए। उधर उनकी फिल्म आजाद का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हश्र हुआ। 80 करोड़ रुपये के बजट में ये महज 7-8 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी।