'वाराणसी' की रिलीज तारीख में बदलाव की संभावना

एसएस राजामौली की 'वाराणसी' की टल सकती है रिलीज, आखिर कहां फंस रहा पेंच?

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Nov 25, 202611:58 am

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' अपनी रिलीज से पहले तमाम चर्चाएं बटोर रही है। इस साल की शुरुआत में निर्माताओं ने ऐलान किया था कि इसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल, 2027 में रिलीज किया जाएगा। फिल्म से महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक भी आया था। अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म की रिलीज तय समय से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें CGI और VFX का अभी बहुत काम होना बाकी है।