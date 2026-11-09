फिल्म 'वाराणसी' की कहानी पर आया बड़ा अपडेट

एसएस राजामौली की 'वाराणसी' का रामायण से होगा नाता? कहानी पर हुआ बड़ा खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Nov 09, 202603:17 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' अगले साल सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदारों में शामिल हैं। तीनों का पहला लुक सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। इन किरदारों से संकेत मिला था कि फिल्म में रामायण कनेक्शन हो सकता है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हो रही है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह राजामौली की फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है।