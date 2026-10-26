एसएस राजामौली ने फिल्म 'वाराणसी' पर बड़ा अपडेट दिया

'वाराणसी': कैसी होगी महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म? राजामौली ने पहली बार बताया

लेखन ज्योति सिंह 06:06 pm Oct 26, 202606:06 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्मकार एसएस राजामौली अपनी अगली फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा पहली बार एक-दूसरे के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। जब से फिल्म का ऐलान हुआ है, लोगों में इसे और खासतौर पर रखे गए शीर्षक को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। अब राजामौली ने खुद बताया कि उन्होंने अभी तक इसकी कहानी क्यों नहीं बताई, जबकि RRR व अपनी अन्य फिल्मों के लिए ऐसा किया था।