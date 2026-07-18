प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन पर एसएस राजामौली का बड़ा तोहफा, 'वाराणसी' से दिखाए उनके 2 अलग-अलग अवतार

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। राजामौली ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' से प्रियंका चोपड़ा का दमदार पहला लुक जारी कर दिया है। सामने आए पोस्टर्स में प्रियंका के 2 बिल्कुल अलग और अनोखे अंदाज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ वह काले लिबास में बेहद उग्र रूप में नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ वन्यजीवों के बीच खुशी से झूमती दिख रही हैं। सुपरस्टार महेश बाबू की ये बड़ी फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।