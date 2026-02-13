फिल्म 'वाराणसी' की अवधि पर आया अपडेट

फिल्म 'वाराणसी' कितने घंटे करेगी मनोरंजन? एसएस राजामौली ने बताई अवधि

लेखन ज्योति सिंह 07:55 pm Feb 13, 202607:55 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की आगामी भव्य फिल्म 'वाराणसी' का जब से ऐलान हुआ है, इससे जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट जानने के लिए लोग उतावले रहते हैं। कुछ दिन पहले फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान हुआ था, और अब इसकी अवधि का खुलासा हो गया है। बता दें कि 7 अप्रैल, 2027 को IMAX में रिलीज होने वाली 'वाराणसी' एक शानदार दृश्य अनुभव बनने जा रही है, जिसका हिस्सा ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं।