श्रीराम राघवन हिट फिल्मों के सीक्वल पर कर रहे हैं विचार, जानिए क्या बोले
निर्देशक श्रीराम राघवन अपनी सुपरहिट फिल्मों 'जॉनी गद्दार', 'बदलापुर' और 'अंधाधुन' के सीक्वल बनाने के बारे में सोच रहे हैं।
खासकर, उन्हें 'जॉनी गद्दार 2' बनाने की ज्यादा दिलचस्पी है। वह चाहते हैं कि अगले साल 'जॉनी गद्दार' की 20वीं सालगिरह पर इसे खास थिएटर रिलीज के साथ मनाया जाए।
हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि यह सीक्वल तभी बनेंगे जब उन्हें कोई ऐसी कहानी मिलेगी जो उन्हें सचमुच उत्साहित कर दे।
राघवन को चाहिए 'आध्यात्मिक जुड़ाव' और नए चेहरे
राघवन बताते हैं कि व्यावसायिक सफलता के पीछे भागने के बजाय वह अच्छी कहानी को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा विचार मिलता है, तो ये नई फिल्में सीधी कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय उस फिल्म से आध्यात्मिक जुड़ाव रखने वाली होंगी।
हो सकता है कि इनमें नए चेहरे भी हों, क्योंकि पुरानी कहानियों में किरदारों का सफर पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, "आखिरकार, बात तो कहानी की है। अगर मुझे वह नहीं मिली, तो मैं साइनिंग अमाउंट लेकर भाग भी सकता हूं। वह तो अलग बात है।"