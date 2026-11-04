श्रीराम राघवन हिट फिल्मों के सीक्वल पर कर रहे हैं विचार, जानिए क्या बोले

राघवन बताते हैं कि व्यावसायिक सफलता के पीछे भागने के बजाय वह अच्छी कहानी को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा विचार मिलता है, तो ये नई फिल्में सीधी कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय उस फिल्म से आध्यात्मिक जुड़ाव रखने वाली होंगी।

हो सकता है कि इनमें नए चेहरे भी हों, क्योंकि पुरानी कहानियों में किरदारों का सफर पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, "आखिरकार, बात तो कहानी की है। अगर मुझे वह नहीं मिली, तो मैं साइनिंग अमाउंट लेकर भाग भी सकता हूं। वह तो अलग बात है।"