अभिनेत्री श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, बन गईं डॉक्टर; यहां देखिए वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 07:13 pm Feb 11, 202607:13 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहीं श्रीलीला ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जिससे उनके फैंस गदगद हो गए हैं। वह अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि डॉक्टर भी बन चुकी हैं। बता दें कि श्रीलीला अभिनय के साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही थीं। 2026 में उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने मुंबई के DY पाटिल विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री हासिल की है जिसका वीडियो सामने आया है।