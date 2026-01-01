LOADING...
नए साल में 'स्पिरिट' का पोस्टर हुआ जारी, घायल प्रभास के साथ यूं दिखीं तृप्ति डिमरी
'स्पिरिट' की पहली झलक सामने आई

लेखन ज्योति सिंह
Jan 01, 2026
09:23 am
क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास ने नए साल 2026 के माैके पर अपने चाहने वालों को खास तोहफा दिया है। उनकी आगामी फिल्म 'स्पिरिट' का पहला लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। संदीप रेड्‌डी वांगा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के पोस्टर में प्रभास घायल लुक में दिखे हैं। उनकी पीठ और हाथ पर जगह-जगह पर पट्‌टी बंधी है।

प्रतिक्रिया

'स्पिरिट' के पोस्टर पर यूजर्स ने दी ये प्रतिक्रिया

निर्माताओं ने 'स्पिरिट' का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'भारतीय सिनेमा... अपने अजनुबाहु को देखें।' पोस्टर में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी को बेहद साधारण लुक में दिखाया गया है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'वांगा ने एक बार फिर खाना बनाया है, इस बार एनिमल की दोगुनी मात्रा।' दूसरे ने लिखा, 'ये फिल्म कम और 2026 के लिए चेतावनी ज्यादा लग रही है।' एक अन्य ने लिखा, 'शानदार! प्रभास गारू और स्पिरिट की पूरी टीम को शुभकामनाएं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पहली झलक

