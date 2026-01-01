'स्पिरिट' की पहली झलक सामने आई

नए साल में 'स्पिरिट' का पोस्टर हुआ जारी, घायल प्रभास के साथ यूं दिखीं तृप्ति डिमरी

लेखन ज्योति सिंह 09:23 am Jan 01, 202609:23 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास ने नए साल 2026 के माैके पर अपने चाहने वालों को खास तोहफा दिया है। उनकी आगामी फिल्म 'स्पिरिट' का पहला लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। संदीप रेड्‌डी वांगा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के पोस्टर में प्रभास घायल लुक में दिखे हैं। उनकी पीठ और हाथ पर जगह-जगह पर पट्‌टी बंधी है।