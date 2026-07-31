'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का भारत में चला जादू

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने आते ही काटा गदर, पहले दिन कमाई 60 करोड़ के पार

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Jul 31, 202609:54 am

क्या है खबर?

हाॅलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म समीक्षकों और दर्शकाें की तारीफ हासिल करने के साथ-साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया है। ओपनिंग डे कलेक्शन इतना दमदार रहा कि इसने घरेलू स्तर पर 60 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए और पिछली किस्त 'स्पाइडर-मैन- नो वे होम' (2021) को पीछे छोड़ दिया है।। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है। आइए देखें इसकी कमाई।