'स्पाइडर-मैन' ने कमाए 281 करोड़, पर 59 लाख अकाउंट्स तक पहुंच गई लीक कॉपी

फिल्म के अलग-अलग भाषाओं के वर्जन में, अंग्रेजी वर्जन ने सबसे ज्यादा 12.50 करोड़ रुपये बटोरे हैं। वहीं, हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन ने भी अच्छी कमाई की है। हालांकि, उनकी कमाई अंग्रेजी वर्जन से कम रही है, लेकिन फिल्म को एक बड़ा झटका भी लगा है।

अमेरिका में रिलीज होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही फिल्म की कॉपी ऑनलाइन लीक हो गई। जब तक इस लीक को हटाया जाता, तब तक यह लगभग 59 लाख अकाउंट्स तक पहुंच चुकी थी।

यह सब तब हुआ जब सप्ताहांत पर सिनेमाघर दर्शकों से खचाखच भरे हुए थे।