'स्पाइडर-मैन' ने कमाए 281 करोड़, पर 59 लाख अकाउंट्स तक पहुंच गई लीक कॉपी
टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को अपने पहले सोमवार (3 अगस्त) को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा।
फिल्म की कमाई 69.4 प्रतिशत कम होकर 23.80 करोड़ रुपये पर आ गई। यह गिरावट शानदार सप्ताहांत कमाई के बाद देखने को मिली। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद फिल्म की कुल कमाई अभी भी प्रभावशाली बनी हुई है।
भारत में फिल्म ने अब तक 281.75 करोड़ रुपये की नेट और 336.91 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है।
'स्पाइडर-मैन' के अंग्रेजी वर्जन ने कमाए इतने करोड़
फिल्म के अलग-अलग भाषाओं के वर्जन में, अंग्रेजी वर्जन ने सबसे ज्यादा 12.50 करोड़ रुपये बटोरे हैं। वहीं, हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन ने भी अच्छी कमाई की है। हालांकि, उनकी कमाई अंग्रेजी वर्जन से कम रही है, लेकिन फिल्म को एक बड़ा झटका भी लगा है।
अमेरिका में रिलीज होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही फिल्म की कॉपी ऑनलाइन लीक हो गई। जब तक इस लीक को हटाया जाता, तब तक यह लगभग 59 लाख अकाउंट्स तक पहुंच चुकी थी।
यह सब तब हुआ जब सप्ताहांत पर सिनेमाघर दर्शकों से खचाखच भरे हुए थे।