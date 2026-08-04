'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का भारतीय बाॅक्स ऑफिस कलेक्शन

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका, बना डाला ये रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Aug 04, 202609:30 am

क्या है खबर?

हाॅलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का धुंआधार प्रदर्शन जारी है। विदेशाें के साथ-साथ यह फिल्म भारतीय बाॅक्स ऑफिस पर भी अपना कब्जा जमाकर बैठी है और अब 300 करोड़ी बनने से बस कुछ कदम दूर है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) द्वारा निर्मित और डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित, 'स्पाइडर-मैन 4' ने विश्व स्तर पर भी शानदार रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए कारोबारी हफ्ते का पहला दिन कैसा रहा।