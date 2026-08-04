'स्पाइडर-मैन' ने तोड़ा 'एवेंजर्स' का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और 'द ओडिसी' ने मिलकर उत्तरी अमेरिका में 43 करोड़ की जबरदस्त साप्ताहिक कमाई की है।
इस कमाई के साथ, इन फिल्मों ने 2019 में 'एवेंजर्स: एंडगेम' द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा 'स्पाइडर-मैन' के 36.01 करोड़ के बड़े ओपनिंग कलेक्शन से आया।
वहीं, 'द ओडिसी' ने अपने तीसरे वीकेंड में 5.1 करोड़ और कमाए।
टॉम और जेंडया ने बढ़ाई दुनिया भर में कमाई
इन दोनों फिल्मों की कामयाबी का बड़ा श्रेय टॉम हॉलैंड और जेंडया को जाता है। ये दोनों ही फिल्मों में साथ काम कर रहे हैं।
टॉम 'स्पाइडर-मैन' और 'टेलीमेकस' के किरदार में हैं, जबकि जेंडया 'एमजे' और 'एथेना' बनी हैं। दर्शकों को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद आई। इसी की बदौलत 'ब्रांड न्यू डे' ने दुनिया भर में 94.18 करोड़ डॉलर की शानदार ओपनिंग कमाई की, जबकि 'द ओडिसी' जुलाई के मध्य से अब तक दुनिया भर में 9 हजार करोड़ बटोर चुकी है।