'स्पाइडर-मैन' ने तोड़ा 'एवेंजर्स' का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

इन दोनों फिल्मों की कामयाबी का बड़ा श्रेय टॉम हॉलैंड और जेंडया को जाता है। ये दोनों ही फिल्मों में साथ काम कर रहे हैं।

टॉम 'स्पाइडर-मैन' और 'टेलीमेकस' के किरदार में हैं, जबकि जेंडया 'एमजे' और 'एथेना' बनी हैं। दर्शकों को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद आई। इसी की बदौलत 'ब्रांड न्यू डे' ने दुनिया भर में 94.18 करोड़ डॉलर की शानदार ओपनिंग कमाई की, जबकि 'द ओडिसी' जुलाई के मध्य से अब तक दुनिया भर में 9 हजार करोड़ बटोर चुकी है।