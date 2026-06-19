स्पाइडर-मैन ने 5 साल का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, बनी चौथी सबसे बड़ी प्री-सेल फिल्म

डेस्टिन करेंगे 'नो वे होम' की अगली कड़ी का निर्देशन

यह फिल्म सीधे 'नो वे होम' की घटनाओं के बाद से शुरू होती है। इसमें पीटर पार्कर को ऐसी दुनिया में दिखाया गया है, जहां हर कोई उसे भूल चुका है और अब उसे एक नए और रहस्यमयी विलन का सामना करना है।

इस फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रीटोन कर रहे हैं। फिल्म में टॉम के साथ-साथ जेन्डाया और सैडी सिंक जैसे बड़े कलाकार भी दिखेंगे।

दर्शक इसे SCREENX जैसे खास फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो एक शानदार पैनोरमिक अनुभव देगा। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि इस बार यह IMAX में रिलीज नहीं होगी।