'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, इतने करोड़ की कमाई से रचा बड़ा इतिहास
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसके ओपनिंग वीकेंड पर दुनिया भर से 4,453.71 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है।
इस कमाई के साथ यह 2026 की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म लॉन्च बनने जा रही है। उत्तर अमेरिका के सिनेमाघरों से इसे 19.5 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से लगभग 27 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।
फिल्म की एडवांस बुकिंग से अब तक करीब 8 करोड़ की कमाई हो चुकी है, जो 'नो वे होम' की शुरुआती कमाई से भी ज्यादा है।
'ब्रांड न्यू डे' ने चीन में की 4.5 करोड़ की ओपनिंग
अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो 'ब्रांड न्यू डे' सोनी की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग फिल्म होगी। यह 'नो वे होम' के बाद और 'स्पाइडर-मैन 3' से पहले आएगी।
यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खासी चर्चा बटोर रही है, खासकर चीन में जहां इस हफ्ते करीब 4.5 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है।
डेस्टिन डैनियल क्रीटॉन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और टॉम हॉलैंड, जेंडाया तथा सैडी सिंक इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं।
यह फिल्म फ्रांस, जर्मनी और चीन में रिलीज हो रही है, जिससे दुनिया भर के 'स्पाइडर-मैन' फैंस का इंतजार और भी रोमांचक हो गया है।