'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, इतने करोड़ की कमाई से रचा बड़ा इतिहास

अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो 'ब्रांड न्यू डे' सोनी की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग फिल्म होगी। यह 'नो वे होम' के बाद और 'स्पाइडर-मैन 3' से पहले आएगी।

यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खासी चर्चा बटोर रही है, खासकर चीन में जहां इस हफ्ते करीब 4.5 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है।

डेस्टिन डैनियल क्रीटॉन ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और टॉम हॉलैंड, जेंडाया तथा सैडी सिंक इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह फिल्म फ्रांस, जर्मनी और चीन में रिलीज हो रही है, जिससे दुनिया भर के 'स्पाइडर-मैन' फैंस का इंतजार और भी रोमांचक हो गया है।