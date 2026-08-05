'स्पाइडर-मैन' ने 6 दिनों में की छप्पर फाड़ कमाई, बॉक्स ऑफिस पर रचा नया इतिहास

इस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में ओपनिंग वीकेंड पर 36 करोड़ कमाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसने 'एवेंजर्स: एंडगेम' के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।

टॉम हॉलैंड, जेंडया और सैडी सिंक जैसे मुख्य कलाकारों से सजी यह फिल्म सोनी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।

दमदार बॉक्स-ऑफिस प्रदर्शन के चलते 'ब्रांड न्यू डे' उन चुनिंदा मार्वल फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है, जिन्होंने 'एंडगेम' के बाद एक अरब का आंकड़ा पार किया है।