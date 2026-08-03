'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 4 दिनों में कमाए इतने करोड़

फिल्म ने हर दिन शानदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को इसने 60.6 करोड़ रुपये कमाए, शुक्रवार को 49.35 करोड़ रुपये, शनिवार को 70.25 करोड़ रुपये और रविवार को तो पूरे 73 करोड़ रुपये बटोर लिए।

रविवार को अंग्रेजी शोज ने सबसे ज्यादा कमाई की, जिससे 40.5 करोड़ रुपये आए। वहीं, हिंदी शोज में 95 प्रतिशत की जबरदस्त ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, जिसके चलते 29 करोड़ रुपये की कमाई हुई। तमिल संस्करण ने भी 3.5 करोड़ रुपये जोड़े, यहां भी दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचे।

इतनी शानदार कमाई के बावजूद, फिल्म को एक बड़ा झटका लगा। रिलीज के ठीक 2 दिन बाद ही इसकी हाई क्वालिटी कॉपी ऑनलाइन लीक हो गई। फिल्म को हटाया जाता, उससे पहले यह कॉपी लगभग 59 लाख खातों तक पहुंच चुकी थी।

इसके बावजूद, डेस्टिन डैनियल क्रीटॉन द्वारा निर्देशित यह 38वीं MCU फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है। स्पाइडर-मैन की यह नई पारी तमाम चुनौतियों के बावजूद जबरदस्त सफल रही है!