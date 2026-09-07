'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में रचा इतिहास

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का कीर्तिमान, भारत में 500 करोड़ कमाने वाली पहली हाॅलीवुड फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 06:56 pm Sep 07, 202606:56 pm

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित और टॉम हॉलैंड अभिनीत, इस सुपरहीरो फिल्म ने भारत में आधिकारिक तौर पर 500 करोड़ रुपये का नेट आंकड़ा पार कर लिया है। 6वें सप्ताहांत में इस जादुई आंकड़े को पार करने वाली यह हॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है। अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन को देखें, तो कमाई भारत में 600 करोड़ के भी पार जा चुकी है।