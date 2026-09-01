'स्पाइडर-मैन' की ऐतिहासिक छलांग, 2 अरब डॉलर पार कर बनी तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
टॉम हॉलैंड स्टारर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर आधिकारिक तौर पर 2 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होकर एक नया मुकाम हासिल कर लिया है।
31 अगस्त, 2026 तक लगभग 2 अरब 33 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमाकर, यह दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।
इससे ज्यादा कमाई सिर्फ 'अवतार' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने की है।
'स्पाइडर-मैन' बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो सुपरहीरो फिल्म
फिल्म ने टाइटैनिक और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' जैसी बड़ी फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस तरह इसने सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह बना ली है।
डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जेंडया, जैकब बटालोन, सैडी सिंक, मार्क रफालो और जॉन बर्नथल जैसे कलाकार हैं।
यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो सुपरहीरो फिल्म भी बन गई है। अमेरिका के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 89 करोड़ डॉलर कमाए हैं।
इस सूची में यह सिर्फ 'स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकेंस' के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन से लेकर भारत तक के दुनिया भर के फैन्स ने इसकी वर्ल्डवाइड कमाई को और भी ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।