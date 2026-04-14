'स्पाइडर-मैन: बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स' के नए पोस्टर जारी, माइल्स को मिला अपनों से धोखा

मोरालेस को मिला धोखा, स्पाइडर सोसाइटी अब उसके पीछे

इस बार माइल्स अपनी ही टीम से मिले धोखे से जूझ रहा है और मिगुएल ओ'हारा की स्पाइडर सोसाइटी उसका पीछा कर रही है। उसके कुछ फैसलों की वजह से परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में खुद को फिर से पहचानने और अपने अपनों को बचाने के लिए उसे स्पाइडर-वर्स की गहराईयों में जाना होगा। यह फिल्म अपने शानदार एनीमेशन और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए इस फ्रेंचाइजी की पुरानी पहचान को आगे बढ़ाती है।