बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'स्पाइडर-मैन 4' की तूफानी कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी, अन्य फिल्मों का देखें हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Aug 06, 202609:37 am

क्या है खबर?

टॉम ​हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का तहलका बॉक्स ऑफिस पर जारी है। फिल्म ने रिलीज के 7 दिन पूरे कर लिए हैं और भारत में इसकी कमाई 300 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है। डेस्टिन डेनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी ये फिल्म टॉम द्वारा अभिनीत 'स्पाइडर-मैन' फ्रैंचाइजी की चौथी कड़ी है। 'स्पाइडर-मैन- ब्रांड न्यू डे' के अलावा 'द ओडिसी' और 'जन नायकन' भी सिनेमाघरों में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों का ताजा कलेक्शन।