'द ओडिसी' है क्रिस्टोफर नोलन के लिए सबसे खास, जानिए पूरी बात

यह फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। क्रिस्टोफर की यह कहानी कांस्य युग के पतन के दौरान हुए ट्रोजन युद्ध के बाद की उथल-पुथल को दर्शाती है।

क्रिस्टोफर का कहना है कि समाज के बिखरने की थीम को आकार देने में उन्हें 'ओपेनहाइमर' से प्रेरणा मिली। फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन और जेंडाया जैसे बड़े कलाकार हैं।

इस कहानी में ओडिसी अपने घर लौटने के रास्ते में राक्षसों और श्रापों का सामना करते नजर आते हैं। दर्शक इसके वास्तविक प्रभावों को बहुत पसंद कर रहे हैं।