OTT की मनमानी के खिलाफ एकजुट हुआ साउथ, 'सिफपा' का गठन कर निर्माताओं ने छेड़ी जंग मनोरंजन Apr 20, 2026

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के फिल्म निर्माताओं ने मिलकर साउथ इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी सिफपा की शुरुआत की है। इस संगठन का मुख्य मकसद ओटीटी प्लेटफॉर्मों की आठ हफ्ते वाली रिलीज विंडो का विरोध करना है। निर्माताओं का आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपनी फिल्में सिनेमाघरों से उतरते ही तुरंत ओटीटी पर रिलीज कर दें। सिफपा चाहता है कि फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों की ओटीटी रिलीज डेट तय करने की पूरी आजादी मिले। उनका मानना है कि ऐसा होने पर निर्माताओं की आर्थिक हालत कमजोर हो सकती है और वे अपनी फिल्मों पर अपना नियंत्रण खो बैठेंगे।