बड़ी साउथ फिल्में अपना रही हैं 'A' सर्टिफिकेट का ट्रेंड, क्या बदल रहा है इंडस्ट्री का मिजाज?
दक्षिण भारतीय फिल्मों को अब अक्सर 'A' सर्टिफिकेट मिल रहा है। यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' भी उन ताजा दक्षिण भारतीय फिल्मों में से है जिसे 'A' सर्टिफिकेट मिला है।
इस फिल्म में जबरदस्त हिंसा, यौन सामग्री और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसे 'A' रेटिंग मिली है।
अब फिल्म बनाने वाले दर्शक वर्ग के सीमित होने की परवाह नहीं करते। वे अपनी कहानियों को अपने ही अंदाज में खुलकर कहने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
CBFC की श्रेणियां भी फिल्म निर्माताओं को नहीं रोक पाईं
विजय की 'जन नायकन', रजनीकांत की 'कूली' और धनुष की 'रायन' जैसी बड़ी फिल्मों को भी 'A' सर्टिफिकेट मिला है। यह बताता है कि आजकल निर्माता रचनात्मक जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 2024 में उम्र के हिसाब से नई श्रेणियां (UA 7+, UA 13+, UA 16+ जैसी) लागू की हैं।
इसके बावजूद, निर्देशक वयस्क सामग्री दिखाने से नहीं कतरा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि दर्शक, खासकर युवा वर्ग जो OTT प्लेटफॉर्म पर परिपक्व कहानियां देखते हैं, उन्हें ऐसी फिल्में पसंद आती हैं।
यही वजह है कि फिल्म निर्माता अब बेझिझक होकर अपनी रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।