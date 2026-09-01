बड़ी साउथ फिल्में अपना रही हैं 'A' सर्टिफिकेट का ट्रेंड, क्या बदल रहा है इंडस्ट्री का मिजाज?

विजय की 'जन नायकन', रजनीकांत की 'कूली' और धनुष की 'रायन' जैसी बड़ी फिल्मों को भी 'A' सर्टिफिकेट मिला है। यह बताता है कि आजकल निर्माता रचनात्मक जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 2024 में उम्र के हिसाब से नई श्रेणियां (UA 7+, UA 13+, UA 16+ जैसी) लागू की हैं।

इसके बावजूद, निर्देशक वयस्क सामग्री दिखाने से नहीं कतरा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि दर्शक, खासकर युवा वर्ग जो OTT प्लेटफॉर्म पर परिपक्व कहानियां देखते हैं, उन्हें ऐसी फिल्में पसंद आती हैं।

यही वजह है कि फिल्म निर्माता अब बेझिझक होकर अपनी रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।