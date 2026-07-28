'खतरों के खिलाड़ी 15' का नया प्रोमो रिलीज

'खतरों के खिलाड़ी 15' में डर का नया चेहरा बनकर आए मोर्ने मोर्केल, देखें दमदार प्रोमो

लेखन ज्योति सिंह 07:17 pm Jul 28, 202607:17 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी का स्टंट पर आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' लौट रहा है। इसी के साथ नए डर का दौर भी लौटेगा जो प्रतियोगियों के साहस, बल और संयम की परीक्षा लेते हुए उनके सामने नई-नई चुनौतियों को पेश करेगा। निर्माताओं ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया। इसमें दिखाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कोच और पूर्व खिलाड़ी मोर्ने मोर्कल शो में शामिल हुए हैं।