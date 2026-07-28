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'खतरों के खिलाड़ी 15' में डर का नया चेहरा बनकर आए मोर्ने मोर्केल, देखें दमदार प्रोमो
'खतरों के खिलाड़ी 15' का नया प्रोमो रिलीज

'खतरों के खिलाड़ी 15' में डर का नया चेहरा बनकर आए मोर्ने मोर्केल, देखें दमदार प्रोमो

लेखन ज्योति सिंह
Jul 28, 2026
07:17 pm
क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी का स्टंट पर आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' लौट रहा है। इसी के साथ नए डर का दौर भी लौटेगा जो प्रतियोगियों के साहस, बल और संयम की परीक्षा लेते हुए उनके सामने नई-नई चुनौतियों को पेश करेगा। निर्माताओं ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया। इसमें दिखाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कोच और पूर्व खिलाड़ी मोर्ने मोर्कल शो में शामिल हुए हैं।

डेब्यू

पहली बार भारतीय टीवी शो में नजर आएंगे क्रिकेटर

प्रोमो में देखा जा सकता है कि होस्ट रोहित शो के प्रतियोगियों को क्रिकेटर से मिलवाते हैं और उनकी तूफानी गेंदबाजी का सामना करने की चुनौती देते हैं।

ये पहला मौका है, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दिग्गज मोर्ने किसी भारतीय रियलिटी टीवी शो में अपना डेब्यू कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर प्रोमो के साथ में कैप्शन दिया गया, 'डर 150 KPH की रफ्तार से आ रहा है। क्या मोर्ने मोर्कल की गेंदबाजी के सामने टिक पाएंगे हमारे खिलाड़ी?'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो

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प्रतिक्रिया

'खतरों के खिलाड़ी 15' बनने पर क्रिकेटर ने जताई खुशी

मोर्ने ने खुशी जताते हुए कहा, "सालों तक मैंने अपनी तेज गेंदबाजी से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को चुनौती दी है। अब मैं खतरों के खिलाड़ी में डर के नए चेहरे के रूप में वही जोश लेकर आ रहा हूं। अपने गृह देश दक्षिण अफ्रीका में रोहित शेट्टी के साथ काम करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है।"

बता दें, 'खतरों के खिलाड़ी 15' अगले महीने 1 अगस्त से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर दस्तक देगा।

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