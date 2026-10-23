'दूसरा' पर बवाल: आखिर क्यों हाई कोर्ट गए सौरव गांगुली?

सौरव गांगुली ने फिल्म 'दूसरा' के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा? हाई कोर्ट तक पहुंची जंग

लेखन नेहा शर्मा 05:01 pm Oct 23, 202605:01 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बिना अनुमति क्रिकेट करियर के लम्हों और पहचान का इस्तेमाल करने पर फिल्म 'दूसरा' की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। गांगुली ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि निर्माताओं ने इसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित काल्पनिक ड्रामा बताया। उधर, अदालत ने फिल्म की 23 अक्टूबर को प्रस्तावित रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आइए इस पूरे कानूनी विवाद को विस्तार से जानें।