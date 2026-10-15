सोरी का दिखा नया अवतार, रवि कुमार-रजिषा विजयन संग 'सोरी 7' की शूटिंग शुरू

फिल्म की कहानी के बारे में अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है।

इसकी एक बड़ी वजह सोरी की पिछली फिल्म 'मंडाडी' भी है, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

इस फिल्म से सोरी एक बार फिर कॉमेडी किरदारों से हटकर मुख्य अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करेंगे।

इसके अलावा, निर्देशक रवि के साथ उनकी जोड़ी को लेकर भी दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। रवि को उनकी हिट फिल्म 'इंद्रु नेतरू नालाई' के लिए जाना जाता है।

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जोड़ी दर्शकों के लिए क्या नया लेकर आती है।